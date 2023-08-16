В новосибирском Академгородке во дворе дома сгорело три иномарки

В Академгородке Новосибирска во дворе жилого дома сгорели несколько машин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Академгородке Новосибирска во дворе жилого дома сгорели несколько машин. ЧП случилось в ночь на 16 августа.

— Пожарные расчеты прибыли на место в 4:15 утра на проспект Академика Коптюга, 19. Там горели автомобиля «Тойота Ленд Крузер», «Ауди» и «Тойота Рав 4». Общая площадь пожара составила 8 квадратных метров, — сообщили в областном МЧС.

В ЧП никто не пострадал, открытое горении ликвидировали в 4:21. Причина пожара сейчас устанавливается.

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