В новосибирском Академгородке во дворе дома сгорело три иномарки

В Академгородке Новосибирска во дворе жилого дома сгорели несколько машин.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Академгородке Новосибирска во дворе жилого дома сгорели несколько машин. ЧП случилось в ночь на 16 августа.
— Пожарные расчеты прибыли на место в 4:15 утра на проспект Академика Коптюга, 19. Там горели автомобиля «Тойота Ленд Крузер», «Ауди» и «Тойота Рав 4». Общая площадь пожара составила 8 квадратных метров, — сообщили в областном МЧС.
В ЧП никто не пострадал, открытое горении ликвидировали в 4:21. Причина пожара сейчас устанавливается.
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