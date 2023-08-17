Ненадолго станет теплее: в Новосибирске 17 августа будет 21 градус тепла

Несмотря на потепление, по-прежнему будет идти дождь.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Прохладная погода последней недели понемногу отступает. В четверг, 17 августа, в Новосибирске станет немного теплее: в ночь +12…+14, днем +19…+21.
— Будет облачно с прояснениями, ночью умеренный дождь, днем местами небольшой. Северо-западный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
В Новосибирской области ночью похолодает до +4…+9, местами будет +14. Днем же будет +17…+22. Ночью по востоку региона пройдут умеренные, местами сильные дожди. Ночью и утром местами туманы.
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