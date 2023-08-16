В Новосибирске Мочищенское шоссе встало в пробку из-за ДТП с фурами

Мочищенское шоссе встало в пробку из-за ДТП с фурами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске вечером в среду, 16 августа, Мочищенское шоссе встало в пробку из-за ДТП с фурами. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

— В сторону центра проезд перегородила фура, столкнувшаяся с Subaru Levorg, — сообщает телеграм-канал «АСТ-54». — Тягач SITRAK с прицепом догнал пассажирскую ГАЗЕль и притёр Subaru Levorg.

По данным сервиса 2ГИС, сейчас на Мочищенском шоссе загруженность составляет 6-7 баллов. Затор длится от перекрестка с улицей Кедровой до перекрестка с улицей Бестужева.

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