В Новосибирске пропал 59-летний мужчина с серой сумкой и рюкзаком

В Новосибирске ищут 59-летнего Владимира Александровича Сидорова. Фото: "Лиза Алерт НСО"

В Новосибирске ищут 59-летнего Владимира Александровича Сидорова. Мужчина пропал 9 августа — с этого момента его местонахождение остается неизвестным.

— Приметы: рост 168 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы с сединой, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирской области». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в белую футболку-поло, синие джинсы, серые кроссовки с белой подошвой и черную кепку. С собой у него была серая поясная сумка и серый рюкзак.

Поисковики также отмечают, что мужчина мог находиться в городе Новый Уренгой.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может быть Владимир или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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