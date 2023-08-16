В Новосибирске «Лада» сбила подростка на электросамокате. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске «Лада» сбила подростка на электросамокате. ДТП случилось в Железнодорожном районе города днем в среду, 16 августа.

— В 14:30 56-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» у дома № 35 на улице Фабричная сбил 17-летнего подростка на самокате, который ехал по тротуару вдоль проезжей части, — рассказали в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшего в аварии парня доставили в больницу для уточнения травм. На месте ДТП работал экипаж ДПС, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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