В Новосибирской области за пять лет открыли 1119 спортивных объектов

В Новосибирской области за последние пять лет построили 1119 спортивных объектов. Фото: Правительство НСО

В Новосибирской области за последние пять лет построили 1119 спортивных объектов. Только в 2022 году были открыты универсальный манеж в наукограде Кольцово, стадион в Куйбышеве, спорткомплекс в городе Обь, завершено строительство ЛДС «Сибирь-Арена».

Открытие объектов физической активности продолжается и в нынешнем году. Так, в Каргате появилась универсальная игровая площадка для соревнований по волейболу, баскетболу и мини-футболу, а в Доволенском открылась лыже-роллерная трасса. О ней местные жители мечтали около десяти лет. Также в этот день в районе торжественно открыли физкультурно-оздоровительный центр «Сибиряк», который реализовали благодаря инициативе доволенцев. В бывшем промышленном здании появились тренажерный и спортивный залы для занятий единоборствами.

В Каргате также решается вопрос реконструкции беговых дорожек на стадионе и возможность оборудования футбольного поля искусственным покрытием. Проекты было решено реализовать в ближайшие годы.

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