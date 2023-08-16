В Новосибирске детскую площадку отремонтировали после вмешательства прокуратуры. Фото: Прокуратура НСО
В Новосибирске детскую площадку отремонтировали после вмешательства прокуратуры. Ведомство отметило, что детям играть там было опасно.
— На улице Аэропорт Новосибирске была обнаружена бесхозная детская площадка, которая требовала ремонта и была опасна для детей, — рассказали в областной прокуратуре. — Главе администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному району вынесли представление, после чего площадку привели в нормативное состояние.
Ведомство также определило управляющую организацию, которая будет содержать и обслуживать площадку.
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