В Новосибирске на Советском шоссе произошло жесткое ДТП: очевидцы сообщают о погибших

На перекрестке Советского шоссе и проезда Автомобилистов произошло жесткое ДТП. Фото: Кадр из видео/предоставлено очевидцами

В среду, 15 августа, на перекрестке Советского шоссе и проезда Автомобилистов произошло жесткое ДТП. Очевидцы сообщают о погибших.

— Саму аварию не видел, видел только последствия. Видимо, все как обычно: один летел, другой — поворачивал и неудачно повернул. Мужчина из белой машины насмерть разбился, второй водитель вроде был рядом, — вспоминает Андрей.

На месте работали сотрудники ГИБДД, пожарная служба и «скорая». Одна из пострадавших машин дымилась, спасатели устраняли последствия. Вторую машину начали открывать гидравлическими ножницами.

В областном ГИБДД произошедшее пока не прокомментировали.

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