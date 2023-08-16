«Кидался на врачей, пнул компьютер»: новосибирец устроил дебош в горбольнице

В Новосибирске мужчина устроил дебош в приемном покое горбольницы. Фото: АБ ГВАРДИЯ

В Новосибирске мужчина устроил дебош в приемном покое горбольницы. Инцидент произошел во вторник, 15 августа, в восемь вечера. Медикам пришлось вызвать на место ГБР.

— Дебошир мешал работе медиков, кидался на них и даже пнул ногой компьютер, — сообщают в пресс-службе АБ «Гвардия».

На подмогу чоповцам пришла жена новосибирца, но даже ей не удалось справиться с ним. Нарушитель согласился выйти из здания только по приходу гвардейцев. Но спустя время вновь оказался внутри больницы.

Окончательно успокоить дебошира удалось только после применения силы. После этого он ушел домой под надзором супруги.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber