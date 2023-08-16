Самолет из Новосибирска окружили неопознанные объекты во время посадки в Москве

Самолет авиакомпании «Победа», следовавший из Новосибирска, окружили неопознанные объекты. Фото: Иван ВИСЛОВ

Самолет авиакомпании «Победа», следовавший из Новосибирска, окружили неопознанные объекты. Сигнал об этом поступил при заходе на посадку в Москве.

История произошла 11 августа. О странной ситуации рассказал сам экипаж самолета. Они заявили, что сработала система TCAS − система предупреждения столкновения самолетов в воздухе. Она показывает, находятся ли поблизости другие воздушные суда.

− При заходе на посадку в районе точки KUSIP возникло множество неопознанных меток. Часть из них система идентифицировала рядом с самолетом, − сообщили в телеграм-канале Aviaincident.

Спустя несколько секунд, к моменту выхода самолета на предпосадочную прямую, метки исчезли. Посадка прошла благополучно в московском Шереметьево.

По данным бортовых средств объективного контроля, сбоев в работе системы TCAS зарегистрировано не было. Что это были за метки – остается только гадать.

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