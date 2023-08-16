В Новосибирске более чем наполовину выполнен годовой план по капремонту многоквартирных домов

На данный момент выполнены работы на 230 объектах. Фото: Мэрия Новосибирска

В Новосибирске планы по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2023 год выполнены более чем наполовину – отремонтировано 230 из 438 запланированных. На остальных продолжаются работы. Мэр Анатолий Локоть оценил качество ремонта двух домов на улице Декабристов в Октябрьском районе.

- Проверяем выполнение программы капитального ремонта домов. На этот год напряженный план – 438 объектов общим объёмом финансирования более 3 млрд рублей. В основном это средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, но сейчас уже подключилось правительство Новосибирской области. За счет областного бюджета фонду дополнительно будут перечислены деньги, чтобы увеличить возможность капитального ремонта домов, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть. – Два объекта на улице Декабристов 1949 года постройки нуждались в капитальном ремонте. Одно из этих зданий – муниципальное общежитие, другое – жилой дом. В течение нескольких лет они поэтапно приводились в нормативное состояние, менялись инженерные сети. В этом году завершающий этап – ремонт фасадов и подвалов. Внешний вид, в том числе цвет фасадов, жители определили сами.

Как сообщил заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска – начальник управления капитального и текущего ремонта жилищного фонда Владимир Ткаченко, выполнено более половины объёма ремонта, предусмотренного на этот год.

- На сегодня выполнены работы на 230 объектах, около 210 – в работе, в разной степени готовности. В Новосибирске есть целые микрорайоны, где все дома обновлены. Один из таких примеров – микрорайон на ул. Республиканской, здесь отремонтированы все 10 четырёхэтажек 50-х годов постройки, – отметил Владимир Ткаченко.

За всё время существования программы капремонта в Новосибирске обновлено 750 фасадов многоквартирных домов, а также 1,5 тысячи кровель.

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