«Попросили вызвать кардиолога»: самолёт Москва-Новосибирск экстренно сел в Татарстане из-за больного пассажира

Самолёт сел в Татарстане из-за больного пассажира Фото: Виктория МИНАЕВА

Самолёт Москва-Новосибирск экстренно приземлился в Татарстане из-за больного пассажира. Инцидент произошёл в среду, 15 августа.

- Экипаж воздушного судна доложил о больном пассажире на борту, решение следовать на незапланированный аэродром Бегишево, запросил скорую и врача кардиолога или терапевта, сигнал «Срочности» не объявлял. Посадка в 21:27 благополучно. Больной госпитализирован, - сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».

Как сообщается на онлайн-табло аэропорта Толмачёво, самолёт приземлился в Новосибирске в 4:57 16 августа.

КП-Новосибирск отправила запрос в авиакомпанию, чтобы выяснить подробности произошедшего.

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