Жительница Новосибирска заявила, что воспитатель забыла ее дочь в детсаду

Сибирячка пожаловалась на то, что воспитатель не доглядела за ее маленькой дочерью. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жительница Новосибирска пожаловалась на то, что воспитатель не доглядела за ее дочерью во время выхода на прогулку. Пока все остальные дети играли на свежем воздухе, малышка якобы сидела под лестницей.

Девочку обнаружила сама сибирячка, когда пришла забирать ее домой. Женщина начала выяснять, как так вышло, что ее дочь осталась без присмотра.

КП-Новосибирск позвонила в детсад и узнала их версию произошедшего. Оказалось, что конфликт давно исчерпан.

− Вышло недопонимание. У нас лесенки, по которым дети выходят на улицу. Под ними пространство. Воспитатель выводила детей на прогулку. В это время девочка забежала под лестницу, буквально через пару минут ее забрала оттуда воспитатель. Это было не на улице, а в самом здании. Даже двери еще были закрыты, − рассказали КП-Новосибирск в детском саду.

В ДОУ подчеркнули, что мама отказалась от всех претензий.

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