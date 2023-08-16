В Новосибирске до 40 рублей подорожал проезд в маршрутке №38

Проезд в маршрутке стал дороже.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске стоимость проезда в маршрутке №38 выросла на пять рублей. Раньше тариф в ней был 35 рублей, а теперь - 40.
Об этом КП-Новосибирск рассказали местные жители, которые заметили изменения 16 августа. Ездит транспорт от вокзала «Новосибирск Главный» до микрорайона Ясный Берег.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске с 16 августа изменится схема движение маршрутки № 8. Теперь транспорт будет ездить с одного берега на другой через аквапарк до микрорайона Ясная Берег.
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