На ярмарке в Новосибирске изъяли свыше 100 литров алкоголя

На ярмарке меда в Новосибирске незаконно продавали алкоголь. Фото: прокуратура НСО

На ярмарке меда в Новосибирске незаконно продавали алкоголь. Прокуратура изъяла бутылки с горячительными напитками.

Ярмарка раскинулась на площади имени Пименова. Как рассказали в прокуратуре Новосибирской области, жалоба на несанкционированную продажу алкоголя на площадке поступила от местного жителя.

Сотрудники ведомства вместе с представителями Отдела по борьбе с экономическими преступлениями провели проверку.

− Выявлены факты продажи алкогольной продукции в нарушении норм федерального законодательства, постановления правительства Новосибирской области №303-П, − рассказали в прокуратуре.

Было изъято в общей сложности 108,5 литра продукции. Весь алкоголь направили на экспертизу. А организатору проведения ярмарки внесли представление.

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