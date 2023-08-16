Прокуратура выявила нарушения по вывозу ТКО во всех районах Новосибирска

Во всех районах Новосибирска нашли нарушения, связанные с вывозом мусора.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Во всех районах Новосибирска нашли нарушения, связанные с вывозом мусора. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Проверочные мероприятия организовала прокуратура Новосибирска. Сотрудники ведомства выясняли, как исполняются требования законодательства об отходах производства и потребления, качественно ли предоставляются услуги по вывозу ТКО, как содержатся контейнерные площадки в городе.
В проверке принимали участие и.о. прокурора Новосибирска, прокуроры районов города, представители мэрии, главы районов и работники МУП «САХ» − регоператора по вывозу отходов. В итоге было выявлено 46 нарушений.
− Прокурорами районов в управляющие организации внесено 30 представлений об устранении нарушений законодательства, в том числе по вопросам приведения контейнерных площадок и прилегающей территории в надлежащее состояние, − говорится в публикации.
Проверочные мероприятия еще не окончены, их взяла под контроль прокуратура Новосибирска.
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