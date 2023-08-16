Не хватило мест: в Новосибирске пассажиры S7 не смогли попасть в самолет до Москвы

В Новосибирске пассажирам авиакомпании S7 не хватило мест в самолете.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Новосибирске пассажирам авиакомпании S7 не хватило мест в самолете. Они должны были лететь из Новосибирска в Москву. Неприятная ситуация произошла в среду, 16 августа.
Дело в том, что ранее задержали самолет с трансфертными пассажирами из Иркутска. В результате люди опоздали на стыковочный рейс.
Транспортная прокуратура начала проверку.
− Организована проверка соблюдения авиакомпанией законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг, − сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Толмачево из-за непогоды задержали вылет четырех рейсов. Некоторые пассажиры пробыли в аэропорту почти сутки.
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