НГПУ вошел в топ-100 крупнейших российских вузов и стал четвертым среди педагогических в стране

Студенты ИФМИТО НГПУ на экскурсии по Белоярской АЭС, организованной Росатомом в рамках проекта по популяризации профессии учителя физики. Фото: Пресс-центр НГПУ

Рейтинги коммуникационной активностей вузов - это совместный проект «Социального навигатора» медиагруппы «Россия сегодня» и компании BrandAnalytics. Такие рейтинги рассчитываются для оценки эффективности коммуникаций вузов с абитуриентами, студентами, выпускниками, научным сообществом и бизнесом.

Система ранжирования включает рейтинг вовлеченности аудитории на собственных ресурсах, рейтинг представленности в научно-популярных изданиях и рейтинг представленности в СМИ и соцмедиа.

Трудовой сезон штаба Российских студенческих отрядов НГПУ. Ребята работают вожатыми и проводниками пассажирских поездов РЖД в разных городах России. Фото: Пресс-центр НГПУ

Всего в рейтинге коммуникационной активности анализируются 614 российских вузов. Один из основных показателей - рейтинг вовлеченности аудитории на собственные ресурсы, который оценивает эффективность работы университета на собственных информационных площадках: на сайте и в официальных аккаунтах в соцмедиа. В июле статистика сайта НГПУ (https://nspu.ru) согласно рейтингу Brand Analytics составила 329 418 визитов; просмотров публикаций в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/nspu_official) - 386 840, просмотров в мессенджере Telegram (https://t.me/mynspu) - 50 004. Таким образом, с суммарным индексом 766 262 Новосибирский педагогический в рейтинге вовлеченности аудитории на собственных ресурсах занял 4-е место среди проанализированных 34 педагогических вузов страны.

Особое внимание ученые Новосибирского государственного педагогического университета уделяют публикациям в научно-популярных СМИ: в данный момент согласно рейтингу Brand Analytics вуз вошел в десятку сильнейших педвузов страны, заняв 7-е место.

Кроме того, статистика компании Brand Analytics представляет рейтинг вузов в СМИ и соцмедиа. В июле Новосибирский педагогический более 1000 раз упоминали в российских средствах массовой информации и более 2500 раз - в соцмедиа, что позволило вузу занять 6-е место среди педагогических университетов страны.

Ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв и команда приемной комиссии в первый день приемной кампании НГПУ. Фото: Пресс-центр НГПУ

- Новосибирский государственный педагогический университет всегда придерживается политики информационной открытости. У вуза много эффективной работы в самых разных направлениях, от научно-исследовательской до спортивной и творческой. Особое место в жизни университета занимает медиаактивность студентов и преподавателей, в их адрес сегодня звучат слова благодарности, потому что их неравнодушие к тому, как вуз представлен в информационном пространстве, позволяет нам занимать высокие позиции в медиарейтингах. Популяризация отечественной педагогической науки - важнейшее направление информационной политики вуза. Безусловно, мы признательны нашим студентам и абитуриентам, для которых лето выдалось по-настоящему жарким на события: пока одни проходили практику в интереснейших местах разных регионов Сибири, другие штурмовали конкурсные списки и поступали в педагогический университет, - отмечает ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв.

Сводный анализ за июль позволил Новосибирскому педагогическому войти в топ-100 рейтинга среди российских вузов в целом и в тройку представленных в сотне лучших по коммуникационной активности крупнейших новосибирских вузов.