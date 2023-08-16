Машину разорвало пополам: в ДТП на Алтае погибла девушка из Новосибирска

На Алтае произошло жуткое ДТП со смертельным исходом. Фото: МВД по Республике Алтай
На Алтае произошло жуткое ДТП со смертельным исходом. Его жертвой стала 21-летняя жительница Новосибирска.
Все произошло 15 августа примерно в 19:27. За рулем автомобиля Toyota Mark 2 сидел 23-летний новосибирец. Он двигался по селу Шебалино с превышением скорости. В какой-то момент парень допустил наезд на собаку, которая находилась на проезжей части.
После молодой человек не справился с управлением и вылетел в кювет. Иномарка врезалась в опору ЛЭП. Судя по фото, машину разорвало пополам.
− В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончалась 21-летняя жительница Новосибирска, которая находилась на заднем пассажирском сиденье, не пристегнутая ремнями безопасности, − рассказали в МВД по Республике Алтай.
В ДТП пострадала также 22-летняя девушка из Новосибирска. Она тоже сидела сзади и не была пристегнута.
По факту ДТП проводится проверка.
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