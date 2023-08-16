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НовостиПроисшествия16 августа 2023 6:35

Появилась запись нападения киллера на бизнесмена в Новосибирске

Момент нападения киллера на новосибирского бизнесмена попал на камеру
Анастасия ХРОМЫХ
Все случилось на парковке возле дома № 8 по улице Ипподромской. Фото: скриншот из видео Infopro54

Все случилось на парковке возле дома № 8 по улице Ипподромской. Фото: скриншот из видео Infopro54

Опубликована запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как киллер совершил нападение на новосибирского бизнесмена. Напомним, ЧП произошло в ночь на 15 августа.

Все случилось на парковке возле дома № 8 по улице Ипподромской. Судя по видео, бизнесмен пытался что-то достать с заднего сидения своего автомобиля. Внезапно на парковку забежал неизвестный и открыл стрельбу.

Как сообщает Infopro54, киллер выпустил в свою жертву не менее восьми пуль. После этого пострадавший упал на землю.

Источник КП-Новосибирск рассказал, что в бизнесмена стреляли из огнестрельного оружия. К счастью, мужчина выжил.

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