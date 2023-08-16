В Новосибирске мужчина наворовал в магазинах товаров на 54 тысячи, но попался на краже зубной щетки

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

В 18.37 экипаж ГБР-74 ГВАРДИИ задержал в магазине Октябрьского района магазинного вора, который попался на краже бутылки коньяка и зубной щетки. Выяснилось, что за его плечами множество других хищений, а общая сумма украденного в магазинах торговой сети превысила 54 тысячи рублей.

Не осталась безнаказанной выходка еще одного наглого вора. В 18.13 в одном из супермаркетов Кировского района бойцы ГБР-77 схватили молодого человека, пытавшего вынести в обход кассы сразу восемь палок колбасы. Оба правонарушителя были переданы сотрудникам полиции.

Незаконную свалку старого асфальта предотвратил охранник Агентства Безопасности в Ленинском районе. В 18.10 «гвардеец» заметил, как неизвестные выкладывают на дорогу большие куски снятого в другом месте асфальтового покрытия, из-за чего затруднился проезд автотранспорта к охраняемому объекту. После привлечения правоохранительных органов виновники нарушения привезли на место спецтехнику, собрали и увезли строительный мусор.

В 20.12 в дежурную часть ГВАРДИИ вызов поступил из больницы Заельцовского района. Причиной тревоги ГБР-77 стал неадекватный мужчина в приемном покое. Дебошир мешал работе медиков, кидался на них и даже пнул ногой компьютер. Не смогла успокоить хулигана даже пришедшая за ним жена, и только в присутствии «гвардейцев» нарушитель согласился выйти на улицу. В результате последующей семейной разборки, невольными свидетелями которой стали бойцы Агентства Безопасности, мужчина еще больше рассвирепел и кинулся обратно в больницу. На этот раз сотрудникам ГВАРДИИ пришлось применить к нему силу. Успокоившись, возмутитель спокойствия ушел домой в сопровождении супруги.