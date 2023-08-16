В Бурятии зрителям покажут оперу, которую запретили при Сталине

В 2023 году спектакль по опере Вано Мурадели вернули на сцену после десятилетий забвения. Фото: uuopera.ru

Театр оперы и балета в Улан-Удэ начнет 84-й театральный сезон оперой «Великая дружба». Она была написана Вано Мурадели попало в 1946 году, но через два года попало в немилость коммунистической партии. Было выпущено специальное постановление Политбюро, где оперу назвали порочным антихудожественным произведением.

После того опера исполнялась лишь однажды во время хрущевской оттепели, в 1965 году. И вот спустя десятилетия бурятские артисты вернули музыкальное произведение на сцену.

— Главную партию Муртаза исполнит известный эстрадный певец республики Чингис Раднаев. В постановке занята почти вся труппа, — сообщает издание «Номер один».

По сюжету казачка с подругами ведет табун и вдруг замечает, что молодой ингуш Муртаз хочет украсть одного из коней. Их любовь вспыхнула с первого взгляда. Но отношения между горцами и казаками непростые, есть дополнительное противоречие между красными и белыми. Есть люди, которые против свадьбы между горцем и казачкой. Белогвардейцы пытаются разжечь межнациональную рознь. Для этого они побуждают Муртаза убить местного комиссара большевиков. Но в последний момент Муртаз спасает комиссара, заслонив его от вражеской пули, и гибнет.

Художественный руководитель театра Владимир Рылов отмечает, что в оперу был введен новый поворот. Но в чем он состоит, раскрывать не стал, а пригласил узнать это на премьере.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер