Следователи проводят проверку после того, как в погребе в Новосибирске погибли супруги

По факту гибели мужа и жены проводится проверка. Фото: СК РФ по Новосибирской области

В Новосибирске следователи проводят проверку после того, как в погребе частного дома нашли тела погибших супругов.

— По предварительным данным, все произошло вечером в Октябрьском районе Новосибирска. Супруги сушили помещение погреба, разведя огонь внутри, в результате чего отравились угарным газом, — сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области.

Следователи выясняют все обстоятельства смерти мужа и жены. Назначена судебная медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, родственники погибших.

Напомним, о трагедии стало известно 15 августа. Спасателям сообщили, что 46-летняя женщина, сушившая погреб, оступилась и упала. За ней спустился 57-летний мужчина. Больше никто из них не откликался.

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