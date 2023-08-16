Участкового, сбившего 6-летнюю девочку под Новосибирском, отстранили от работы

Под Новосибирском отстранили от работы участкового, который сбил 6-летнюю девочку. Фото: инспектор ГИБДД Марина Беляева / Администрация Карасукского района

Под Новосибирском отстранили от работы участкового, который сбил 6-летнюю девочку в Карасуке. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

− Суд с учетом заключения прокурора удовлетворил ходатайство следователя, обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, − отметили в прокуратуре Новосибирской области.

Кроме того, по решению суда участкового отстранили от занимаемой должности − на период проведения предварительного следствия. Прокурор взял на контроль расследование уголовного дела.

Напомним, ДТП произошло 7 августа. Участковый сбил ребенка на пешеходном переходе. Однако вместо того, чтобы оказать пострадавшей первую помощь, просто уехал. Позже врачи диагностировали у девочки перелом ноги, сотрясение, ушибы по всему телу и лицу.

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