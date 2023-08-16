В Новосибирске спасатели обнаружили тела двух человек на дне погреба

Трагедия произошла вечером во вторник, 15 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Октябрьском районе Новосибирска погибли два человека − 46-летняя женщина и 57-летний мужчина. Их тела обнаружили спасатели на дне погреба.

Трагедия произошла вечером во вторник, 15 августа. Оперативному дежурному МАСС сообщили, что в помещении находятся двое местных жителей. Однако они не отзываются.

На место прибыли спасатели. Они выяснили, что женщина просушивала погреб. В какой-то момент она оступилась и упала.

− За ней спустился мужчина 1966 года рождения. На поверхность никто из них уже не поднялся. Спустившись в погреб, спасатели обнаружили мужчину и женщину без признаков жизни, − рассказали в телеграм-канале «Спасатели МАСС».

Тела сибиряков подняли на поверхность. Их передали бригаде скорой помощи, полицейским и родственникам. По предварительной информации, местные жители отравились угарным газом, который скопился в погребе во время просушки.

Спасатели рассказали, как правильно организовать процесс, чтобы избежать трагедии. Перед началом протапливания необходимо на целые сутки оставить погреб для проветривания. По окончании процедуры нужно снова хорошенько проветрить помещение. Прежде чем спуститься вниз, крайне важно проверить, достаточно ли в помещении пригодного для дыхания воздуха. Для этого следует опустить в погреб зажженную свечу. Ровное и голубоватое пламя говорит о том, что угарного газа там нет.

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