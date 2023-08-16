На площади Труда в Новосибирске трамваи перегородили движение

Движение на площади Труда в Новосибирске парализовало. Фото: Электронный город

Утром в среду, 16 августа, парализовало движение на площади Труда в Новосибирске. Прямо поперек проезжей части встали трамваи, сообщили в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

По словам местных жителей, там произошел обрыв контактной сети. Поэтому трамваи не могли сдвинуться с места и освободить дорогу.

Из-за этого на участке собралась серьезная пробка. В комментариях новосибирцы начали активно выражать свое возмущение сложившейся ситуацией.

− Предлагаю переименовать площадь Труда в «Пучину бермудского треугольника». Скоро поисковые отряды будут отправлять на поиск пропавших людей, которых в последний раз видели в районе площади Труда, − написала одна из местных жительниц.

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