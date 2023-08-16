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НовостиПроисшествия16 августа 2023 4:25

Браконьеров в Новосибирской области осудят за убийство трех косуль

В Новосибирской области дело об убийстве трех косуль дошло до суда
Надежда РЫЖКИНА
Двое сибиряков незаконно застрелили на охоте трех косуль.

Двое сибиряков незаконно застрелили на охоте трех косуль.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Здвинском районе осудили двух местных жителей, которые незаконно застрелили косуль на охоте. Путевка на охоту у них была, но только одна.

— Мужчины причинили ущерб животному миру в размере 400 тысяч рублей. По уголовному делу заявлен гражданский иск, наложен арест на имущество обвиняемых, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Уголовное дело направили в Доволенский районный суд для рассмотрения по существу.

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