«У них знаменитые родители»: в Новосибирске продают щенков американского булли за 300 тысяч рублей

Элитных щенков продают по цене машины. Фото: Авито

В Новосибирске выставили на продажу двух щенков американских булли. Продают их по цене машины. Одного из щенков мужского пола выставили на продажу в Заельцовском районе за 300 тысяч рублей, щенка-девочку — в Дзержинском районе за 350 тысяч.

— У щенка знаменитые родители из Америки и Китая, оба проверены по здоровью, все генетические тесты на руках, как и УЗИ сердца и брюшной полости. Щенок последний из помета. Рассматриваем только любящих, заботливых, ответственных хозяев, — сказано на сайте объявлений.

Булли женского пола, как обещает продавец, вырастет маленькой, в пределах 30 сантиметров, с пестрым, лиловым окрасом (мерль).

Ранее в Новосибирске выставили на продажу коллекционных кукол, самая дорогая из которых стоит 149 тысяч рублей.

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