Чудеса акробатики: мартышка из Новосибирского зоопарка захотела стать канатоходцем

Мартышка не удержалась на канатах. Фото: Кадр из видео Новосибирского зоопарка

В Новосибирском зоопарке мартышка Бразза захотела показать мастер-класс по акробатике. Хвостатая эквилибристка захотела стать канатоходцем.

Для такого сложного трюка нужно правильно настроиться, выдохнуть и аккуратно залезть на канаты. Впрочем, долго обезьянка на искусственной «лиане» не продержалась. Балансировать оказалось не так легко, пришлось спрыгнуть на бревно.

А еще в Новосибирском зоопарке подросли яванские лангуры. Малыши-обезьянки, как и положено детям, начали шалить и отнимать у родителей еду.

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