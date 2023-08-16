Инфекционист о том, ждать ли новой волны ковида в Сибири в сентябре

Эксперты рассказали, грозит ли нам новая волна коронавируса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Начало осени — традиционный сезон ОРВИ. Специалисты допускают, что к другим заболеваниям может добавиться и новая волна COVID-19, несмотря на окончание пандемии.

— Уже во второй половине месяца у нас начинается подъем заболеваемости. Хоть пандемия и закончилась, вирус по-прежнему циркулирует: люди заражаются коронавирусом, пусть и в единичных случаях. Возможен вариант, что эпидподъем по ковиду будет происходить одновременно с эпидподъемом по ОРВИ, — рассказал изданию Amic.ru внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко.

Пока нет предположений, какого размаха может достигнуть новая волна, если она будет. Но эксперты пока не видят тревожных признаков. Новый штамм «Эрис» — это субвариант уже известного нам «омикрона», и протекает он преимущественно в легкой форме.

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