В новосибирской деревне пропал 61-летний мужчина в камуфляжном пиджаке

В деревне Кармышак пропал 61-летний Камиль Уразметов. Фото: предоставлено автором объявления

В Барабинском районе Новосибирской области в деревне Кармышак пропал 61-летний Камиль Уразметов. Информация об этом появилась в социальной сети.

— Мужчина был одет в зеленый камуфляжный пиджак. Его рост примерно 168 сантиметров, нормального телосложения, не худощавый, — рассказал «КП-Новосибирск» автор объявления Павел.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону 8 953-889-6514.

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