У двух новосибирцев забрали машины в счет пополнения казны: в чем они были виноваты

У двух жителей Новосибирской области конфисковали машины в доход государства. Фото: УФССП по НСО

У двух жителей Новосибирской области конфисковали машины в доход государства. Судебные приставы рассказали, в чем они провинились.

— В первом случае житель Чановского района лишился своего автомобиля из-за пристрастия к алкоголю. Мужчину привлекали к административной ответственности за вождение в алкогольном состоянии. За повторное правонарушение водителя привлекли уже к уголовной ответственности и назначили наказание в виде 250 часов обязательных работ, лишение прав на два года и конфискация автомобиля в доход государства, — сообщили в УФСП по Новосибирской области.

Второй автомобиль «Нива» приставы забрали у 32-летнего жителя Чистоозерного района. Не имея разрешения на охоту он застрелил косулю. Помимо изъятия авто, его также оштрафовали на 10 тысяч.

Теперь изъятые машины продадут на аукционе, а средства направят в казну.

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