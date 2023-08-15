В Новосибирском аэропорту заметили «самолет судного дня»

В Новосибирск прилетел самолет ИЛ-80. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирск прилетел самолет ИЛ-80, который в народе называют «самолетом судного дня». Это полноценный командный пункт, который неделями может находиться в воздухе и предназначен для эвакуации высшего военного руководства страны. Самолет увидели в Толмачево вечером 15 августа.

— Видел его около шести вечера, заходящим на посадку в Толмачево. Позже мой знакомый видел его на земле, — сообщил КП-Новосибирск читатель.

Эту информацию редакции подтвердили споттеры — люди, наблюдающие за авиацией.

К слову, в Новосибирском аэропорту этот самолет приземляется не в первые. Так, ИЛ-80 замечали в Толмачево в августе прошлого года.

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