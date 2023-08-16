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НовостиОбщество16 августа 2023 0:00

В ночь на 16 августа в Новосибирске похолодает до +9

В Новосибирске 16 августа пройдет дождь и похолодает до +9
Надежда РЫЖКИНА
В Новосибирске пройдёт дождь.

В Новосибирске пройдёт дождь.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске по-прежнему стоят прохладные дождливые дни. В ночь на 16 августа в городе похолодает до +9...+11 градусов, днём же будет +16...+18.

— Будет облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем дождь, местами сильный. Юго-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, местами до 13, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По области ночью похолодает до +7...+12, днем температура составит +16...+21. Ночью по востоку местами пройдут умеренные дожди, днем — сильные. По западу области — местами небольшие дожди. Утром местами туманы