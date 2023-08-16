В ночь на 16 августа в Новосибирске похолодает до +9

В Новосибирске пройдёт дождь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске по-прежнему стоят прохладные дождливые дни. В ночь на 16 августа в городе похолодает до +9...+11 градусов, днём же будет +16...+18.

— Будет облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем дождь, местами сильный. Юго-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, местами до 13, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По области ночью похолодает до +7...+12, днем температура составит +16...+21. Ночью по востоку местами пройдут умеренные дожди, днем — сильные. По западу области — местами небольшие дожди. Утром местами туманы