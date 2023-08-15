В метро Новосибирска создают доступную среду для маломобильных людей

В новосибирском метрополитене создают доступную среду для маломобильной части населения. Фото: Даба ДАБАЕВ

В новосибирском метрополитене создают доступную среду для маломобильной части населения. Во время аппаратного совещания мэр Анатолий Локоть поручил проверить, как работают модернизированные подъемники.

Градоначальник отметил, что во время строительства метро — в 80-90-е годы — не уделялось должного внимания устройствам для передвижения маломобильного населения. Он поручил провести испытания современных устройств.

С 2010 года в метро Новосибирска применяются три ступенькохода, позволяющие перемещать инвалидов-колясочников по территории без пересадок. На сегодняшний день в метрополитене имеются мобильные подъемники для всех видов колясок. Такими устройствами оснащена практически вся Ленинская линия, планируется закупка и для Дзержинской линии.

Во всех составах метрополитена, прошедших капитальный ремонт, предусмотрены специальные места для инвалидов-колясочников в головном вагоне. На входах в метро с высокой входной площадкой установлены пандусы, нанесена разметка, ведется аудиовещание, имеются схемы движения, выполненные шрифтом Брайля.

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