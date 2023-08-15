В Бердске иномарка сбила 15-летнего подростка на мотоцикле

В Бердске белая иномарка сбила мотоциклиста. Фото: ГИБДД НСО

В Бердске белая иномарка сбила мотоциклиста. ДТП случилось во вторник, 15 августа. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

— В Бердске на улице Лунной у дома № 2 мотоциклист столкнулся с белым автомобилем. Он остался жив, но получил травмы, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что мотоциклист находится в сознании. В областном ГИБДД КП-Новосибирск сообщили, что пострадавшим мотоциклистом оказался подросток.

— Водитель автомобиля «Лада Веста», по предварительной информации, при повороте налево, не предоставил преимущество в движении совершил столкновение встречным мотоциклом РЕГУЛМОТО, — пояснили КП-Новосибирск в областном ГИБДД. — Травмирован водитель мотоцикла, юноша 15 лет. Характер травм уточняется. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства устанавливаются.

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