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НовостиОбщество15 августа 2023 14:01

В Новосибирске проведут карнавальный заплыв на сап-бордах 27 августа

Во время него пройдет фотосессия и пикник
Полина ШЕВЧЕНКО
В Новосибирске пройдет заплыв в карнавальных костюмах на сап-бордах.

В Новосибирске пройдет заплыв в карнавальных костюмах на сап-бордах.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирске 27 августа в 11:00 пройдет заплыв в карнавальных костюмах на сап-бордах по маршруту «Бугринский мост — Заельцовский парк». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

— Во время заплыва запланированы остановки на перекус и фотосессии. Участвовать можно всей семьей, командой коллег, компанией приятелей, с питомцем или в одиночку, — пишут организаторы.

Принять участие могут все желающие, но для этого необходимо забронировать место по телефону: +7-923-239-98-88.

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