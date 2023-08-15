В Новосибирске проведут карнавальный заплыв на сап-бордах 27 августа

В Новосибирске пройдет заплыв в карнавальных костюмах на сап-бордах. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирске 27 августа в 11:00 пройдет заплыв в карнавальных костюмах на сап-бордах по маршруту «Бугринский мост — Заельцовский парк». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

— Во время заплыва запланированы остановки на перекус и фотосессии. Участвовать можно всей семьей, командой коллег, компанией приятелей, с питомцем или в одиночку, — пишут организаторы.

Принять участие могут все желающие, но для этого необходимо забронировать место по телефону: +7-923-239-98-88.

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