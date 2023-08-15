«Вышел из дома и пропал»: в Новосибирске пропал 71-летний пенсионер в синей куртке

В микрорайоне Пашино Новосибирска ищут 71-летнего Михаила Григорьевича Пономарева. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В микрорайоне Пашино Новосибирска ищут 71-летнего Михаила Григорьевича Пономарева. Пенсионер пропал 14 августа.

— Вышел из дома и не вернулся. Нуждается в медицинской помощи. Идет распространение ориентировки в сети, отрядом объявлен сбор на поиск, — сообщили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Приметы: рост 176, худощавое телосложение, седые волосы, серые глаза. На момент своего исчезновения мужчина был одет в синюю куртку, синее штаны и черные ботинки.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Михаил Григорьевич или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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