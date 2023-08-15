В Новосибирске с 16 августа изменится схема движения маршрутки №24. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске с 16 августа изменится схема движения маршрутки №24 «Цветущая Плющиха — Стрижи», сообщается на сайте перевозчика.

Начиная со среды транспорт будет заезжать в жилой массив Юбилейный. После остановки «АЗС» маршрутка проедет через пункты: «Магазин Юбилейный», «Библиотека», «Макаренко», «Магазин (ж/м Снегири) », «Рассветная» и «Торговый центр».

Схему движения маршруток изменили для комфортных поездок пассажиров.

Напомним, завтра также меняется схема движения маршрутки №8. Теперь транспорт будет ездить с одного берега на другой через аквапарк до микрорайона Ясная Берег. Изменения также связаны с повышением уровня комфорта населения.

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