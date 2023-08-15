В МВД проводят проверку после сообщения о выстрелах на Зорге в Новосибирске

Звук, похожий на выстрелы, жители Кировского района услышали вечером 14 августа. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске полиция проводит проверку после сообщения о выстрелах на улице Зорге. Об этом КП-Новосибирск рассказали в ГУ МВД России по региону.

Звук, похожий на выстрелы, жители Кировского района услышали вечером 14 августа. Бдительные граждане позвонили в полицию.

− На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Никого обнаружено не было. Сообщений из медицинских учреждений о пострадавших, доставленных с этого адреса, не поступало, − сообщили КП-Новосибирск в МВД.

Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства по истории с выстрелами.

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