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НовостиПроисшествия15 августа 2023 12:44

В МВД проводят проверку после сообщения о выстрелах на Зорге в Новосибирске

Жителей Кировского района Новосибирска напугали звуки выстрелов на Зорге
Анастасия ХРОМЫХ
Звук, похожий на выстрелы, жители Кировского района услышали вечером 14 августа.

Звук, похожий на выстрелы, жители Кировского района услышали вечером 14 августа.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске полиция проводит проверку после сообщения о выстрелах на улице Зорге. Об этом КП-Новосибирск рассказали в ГУ МВД России по региону.

Звук, похожий на выстрелы, жители Кировского района услышали вечером 14 августа. Бдительные граждане позвонили в полицию.

− На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Никого обнаружено не было. Сообщений из медицинских учреждений о пострадавших, доставленных с этого адреса, не поступало, − сообщили КП-Новосибирск в МВД.

Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства по истории с выстрелами.

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