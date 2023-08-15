Врезаются в стеклянные стенки: в Новосибирске нашли несколько мертвых птиц у остановки на «Спортивной»

Птицы врезаются в стеклянные стенки остановки и погибают. Фото: предоставлены Артемом

Несколько мертвых птиц обнаружили недалеко от станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Тельца пернатых лежали рядом со стеклянной остановкой.

Публикация появилась в группе «АСТ-54». Местный житель по имени Артем рассказал, что в течение четырех дней работал над восстановлением шумового экрана на «Спортивной». И каждый день он замечал, как в остановочный павильон, расположенный поблизости, врезаются птицы.

− Остановка полностью из стекла, птицы не видят ее, поэтому и бьются, − сообщил мужчина.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к биологу Алексею Яновскому.

− Эта проблема гибели пернатых из-за ударов о прозрачные или зеркальные препятствия в городах с современными зданиями и сооружениями возникла давно. Каждый год она волнует горожан и любителей птиц, в особенности когда им приходится видеть и подбирать мертвых птиц, − отметил в беседе с КП-Новосибирск Алексей Яновский. − Многие виды пернатых при кочевках или миграции летят невысоко. Скорость полета мелких птиц около 40 километров в час или более 10 метров в секунду. Это немало. Поэтому столкновение для них смертельно.

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