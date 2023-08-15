В Новосибирске предложили создать учреждение по уходу за лесами и парками

В Новосибирске предложили создать специальное учреждение, которое будет заниматься уходом за лесами и парками. Фото: Правительство НСО

В Новосибирске предложили создать специальное учреждение, которое будет заниматься уходом за лесами и парками. В частности, в ведении данных специалистов будут Заельцовский парк и Дендропарк.

— Я в июне принял принципиальное решение о создании учреждения. Честно скажу, был в раздумьях, под каким министерством его создавать. Сегодня вы меня убедили, что это больше леса, чем парки. Поэтому готовьте предложение по созданию отдельной структуры по обслуживанию и Заельцовского бора, и Дендропарка, — отметил Андрей Травников во время выездного совещания в Дендропарке.

Напомним, за последние пять лет в Новосибирске было обустроено более 25 скверов и парков. Заельцовский парк закрывали на реконструкцию в марте 2021 года, за год его разделили на две зоны: для гуляющих и для катающихся, оборудовав для них специальную дорожку. Там также появилась новая детская площадка, амфитеатр и малая сцена, сухой ручей и неоновая роща.

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