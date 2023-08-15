В Барнауле установили рекорд России по массовому отжиманию

Рекорд России по массовому отжиманию установили в Барнауле. Фото: Ярослав Махначев

Рекорд России по массовому отжиманию установили в Барнауле. О том, как это было, рассказал «Вечерний Барнаул».

В субботу, 12 августа, барнаульцы отмечали День физкультурника. Они собрались на стадионе при школе Александра Смертина, чтобы войти в историю.

3635 человек зарегистрировались для участия в установлении рекорда. Даже плохая погода не стала для них помехой – в тот день шла неприятная морось.

Все началось с разминки, которую провели инструкторы проекта «Сибирская трансформация». Также перед собравшимися выступил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

− Условия простые − упор лежа, 10 повторений, проще не бывает, − произнес Станислав Коненко.

Он добавил, что будет следить за правильностью выполнения упражнения. В итоге рекорд был установлен.

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