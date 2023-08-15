Следователи возбудили дело после того, как в Черепаново полицейский сбил ребенка

Следователи возбудили уголовное дело после того, как полицейский сбил 6-летнюю девочку, переходившую дорогу. Фото: инспектор ГИБДД Марина Беляева/Администрация Карасукского района.

В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело после того, как полицейский сбил 6-летнюю девочку, переходившую дорогу. Напомним, ДТП случилось 7 августа в городе Черепаново. С места событий водитель скрылся, но вскоре сам пришел в участок.

— Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции МО МВД «Карасукский», подозреваемого преступлении по статье 125 УК РФ (оставление в опасности), — сообщили в областном Следственном комитете. — Мужчина не оказал первую помощь девочке, ее доставили в центральную районную больницу.

Полицейского задержали, в ближайшее время следователи планируют обратиться в суд для избрания ему меры пресечения.

Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура, а проверку по данному факту также проводит МВД.

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