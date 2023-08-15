Пропадает не в первый раз: в Новосибирске ищут 39-летнюю блондинку по фамилии Убийко

Блондинка Евгения Убийко пропала в Новосибирске. Фото: «ДоброСпас-Новосибирск»
Блондинка Евгения Убийко пропала в Новосибирске. Местонахождение 39-летней женщины неизвестно с 28 июля. Об этом сообщили в поисковом отряде «ДоброСпас-Новосибирск».
− Сегодня к нам обратился сожитель Евгении. Сказал, что она ушла из дома и не вернулась, − рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде.
Известно, что сибирячка ушла из дома по адресу улица Татьяны Снежиной, 49/2. Кстати, Евгения пропадает не в первый раз – до этого ее искали волонтеры в апреле 2022 года.
Приметы Евгении: рост около 160 сантиметров, среднего телосложения, голубые глаза.
Была одета в черную футболку, черные джинсы и белые кроссовки. С собой взяла черный рюкзак.
Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Евгения, или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номерам 8-993-026-37-57, 8-953-887-17-77 или в полицию по единому номеру 112.
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