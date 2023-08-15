В Новосибирске 105 из 170 пандусов не соответствуют нормам

В Новосибирске из 170 пандусов не соответствуют требованиям 105 штук.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске из 170 пандусов не соответствуют требованиям 105 штук, рассказал во время аппаратного совещания рассказал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев. Из них разрушены или отсутствуют 76, требуют ремонта — 29.
Для того, чтобы привести в порядок пандусы, Константин Васильев предложил разработать специальную программу. А соответствующие работы провести в 2023-2024 годах.
Однако мэр Анатолий Локоть такую инициативу не поддержал:
— Пока не готов принимать решения о выделении этого в отдельную программу. Улично-дорожная сеть у нас ремонтируется комплексно. В этот комплекс по ремонту дорог, тротуаров, нужно включить обязательно и пандусы, — пояснил мэр.
Мэр также дал поручение проверить метрополитен на предмет доступности для маломобильных граждан.
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