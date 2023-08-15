Забота о городских лесах и парках выходит на новый уровень: губернатор поставил задачи по защите зелёного каркаса Новосибирска

Андрей Травников провел выездное совещание по перспективам развития и содержания зелёных территорий в ПКиО «Заельцовский». Фото: Правительство НСО

Губернатор Андрей Травников провел выездное совещание по перспективам развития и содержания зелёных территорий в ПКиО «Заельцовский». С министром природных ресурсов и экологии региона Евгением Шестерниным и заместителем мэра Новосибирска Анной Терешковой глава региона обсудил создание новых механизмов для более качественного содержания городских парков и лесов.

— Подобных подходов к созданию парковой инфраструктуры — как в парке «Заельцовский» — с использованием естественной среды ни в Москве, ни в Петербурге не видел, это здорово. Таких объектов создаётся в последнее время десятки каждый год: от маленьких квартальных сквериков до больших парковых проектов. Вопрос актуален как для городских властей, так и для областных, — подчеркнул глава региона. — Нужно оценить: какие у нас есть возможности, ресурсы, структуры, которые позволят не просто построить, а годы содержать и передавать следующим поколениям.

За последние пять лет в Новосибирске обустроили более 25 парков и скверов. Помимо тех, которые были реконструированы, было создано много новых пространств. Все они в дальнейшем требуют ухода и содержания.

— Я в июне принял принципиальное решение о создании учреждения. Честно скажу, был в раздумьях, под каким министерством его создавать. Сегодня вы меня убедили, что это больше леса, чем парки. Поэтому готовьте предложение по созданию отдельной структуры по обслуживанию и Заельцовского бора, и Дендропарка, — поручил глава региона министру природных ресурсов и экологии.

Также Губернатор поддержал предложение Новосибирска по усилению Горзеленхоза, в том числе и направления, которое занимается городскими лесами.

Перспективное направление, требующее меньше временных и финансовых затрат по сравнению с оборудованием масштабных общественных пространств, но позволяющее повысить уровень комфорта в жилых микрорайонах, — внутриквартальное озеленение.

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