Депутат из Бердска Светлана Уварова получила тяжелые травмы в ДТП

Жуткая авария произошла вечером 13 августа в районе станции Сельская Искитимского района. Фото: ГИБДД Искитима
Депутат из Бердска Светлана Уварова попала в ДТП – ее сбил пассажирский автобус. Жуткая авария произошла вечером 13 августа в районе станции Сельская Искитимского района.
Сибирячка находится в реанимации Бердской ЦГБ. Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое, сообщает «Бердск-Онлайн».
− Дышит сама, но кислород ей подключают, − рассказал председатель совета депутатов Бердска Владимир Голубев.
Выяснилось, что вечером 13 августа Светлана возвращалась домой с дачи. Ехала на велосипеде, но в районе станции Сельская спешилась, чтобы перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В момент пересечения проезжей части депутата сбил пассажирский автобус сообщением «Новосибирск – Семей». Оказалось, что водитель нарушил дистанцию с двигающимся впереди автомобилем и, чтобы уйти от столкновения, вырулил на встречку.
По словам инспектора дорожного надзора Искитимской Госавтоинспекции Никиты Свистунова, у пострадавшей зафиксировали несколько переломов и ушибы.
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