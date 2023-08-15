Губернатор Андрей Травников поручил создать сотни новых учебных мест в системе среднего профессионального образования Новосибирска

Глава региона обсудил проблему нехватки мест в учреждениях среднего профобразования. Фото: Правительство НСО

Губернатор Андрей Травников во время выездного совещания обсудил со специалистами министерства образования Новосибирской области, мэрии Новосибирска возможность передачи ведомству здания по улице Лебедевского, 1 для размещения там после проведения капитального ремонта учреждения СПО.

Как доложил главе региона заместитель министра образования Юрий Савостьянов, в связи с востребованностью специалистов в сфере информационных технологий, а также значительным превышением установленной проектной мощности ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники», есть потребность в увеличении числа учебных мест.

Это возможно осуществить за счёт организации новой образовательной площадки в здании на улице Лебедевского. Здесь планируется создание единого методического центра в сфере ИТ-технологий, осуществление различных форм подготовки (СПО, ПО, ДПО), а также реализация вместе с министерством цифрового развития и связи Новосибирской области проекта по созданию удалённых точек курсовой подготовки взрослого населения из районов Новосибирской области.

— Не решена еще до конца проблема дефицита мест в средних школах, но уже обозначилась проблема нехватки мест в колледжах. Нашей стране свойственны демографические волны, и начинает расти количество школьников средних и старших классов. Запрос на места в колледжах сегодня есть не только со стороны работодателей, которым не хватает специалистов, но и со стороны родителей и ребят, которые хотели бы получить вместе с образованием и профессию. Поэтому сегодня во время совещания рассмотрели два интересных проекта: один быстрый, второй перспективный. Быстрый проект — это использование бывшего здания 35-й школы, которое сегодня не эксплуатируется. При его реконструкции можно создать больше 600 мест в колледже информационных технологий, — отметил Андрей Травников. — И перспективный проект — это создание абсолютно нового колледжа СПО в районе будущей застройки, микрорайон «Клюквенный», и он будет создан в ближайшие годы.

Андрей Травников на месте ознакомился с состоянием здания будущего колледжа на улице Лебедевского, дал поручения по скорейшему восстановлению систем отопления к началу зимы, и разработке проектно-сметной документации в следующем году.

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