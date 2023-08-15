В Новосибирской области ищут мужчину, подозреваемого в педофилии

31-летнего мужчину подозревают в педофилии. Фото: ГУ МВД по НСО

В Черепановском районе Новосибирской области разыскивают 31-летнего мужчину, подозреваемого в педофилии. Против него возбуждено уголовное дело.

— По данным следствия, 13 августа 2023 года мужчина, находясь в одной из квартир в городе Черепаново, совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки и скрылся с места преступления, — сообщили в СКР по Новосибирской области. — В настоящее время создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей и оперативных сотрудников полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

Всех, кто знает что-либо об этом мужчине, просьба сообщить по телефонам в отдел МВД России по Черепановскому району: 8 (38345) 2-10-02, 8-923-233-1109 или 102.

Приметы разыскиваемого: возраст 28-30 лет, рост около 175-180 см, среднего телосложения, волосы русые. Был одет: олимпийка, черные трико.

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